Novara, 21 gennaio 2023 – Primo giorno di scuola in lingua albanese oggi per un gruppo di bambini di diverse età che ha scelto di frequentare il corso organizzato dall’Associazione URA, nata nel 2011 a Novara con l’obiettivo di promuovere e far conoscere la cultura del Paese balcanico attraverso l’organizzazione di eventi, l’integrazione sociale e lo sport.

Sabato scorso, 14 gennaio, il corso è stato inaugurato dai rappresentanti dell’Associazione insieme agli insegnanti, ai genitori e ai piccoli alunni alla presenza dell’ex Console albanese e Ufficiale per la Diaspora del Consolato Generale della Repubblica di Albania a Milano, Luljeta Cobanaj, che ha fornito agli studenti, e allo staff della scuola, quaderni e libri per imparare la lingua albanese e ha espresso la volontà del Governo albanese a sostenere le scuole della diaspora, proponendo che anche le istituzioni italiane possano fare lo stesso.

Sabato, durante il momento inaugurale nella sede provvisoria della parrocchia del Torrion Quartara, il Presidente dell’Associazione URA, Enea Canaj, ha portato i saluti a nome dell’associazione e ringraziato gli insegnanti volontari che hanno dato la disponibilità per tenere le lezioni: insieme a Enea Canaj ci saranno Suela Jupa, Ana Bejko Dyrmishi, Eglantina Likaj e Artan Lika.

Blerina Lika, la coordinatrice del corso, ha spiegato che per le lezioni, che si terranno il sabato pomeriggio, gli studenti verranno divisi, in base all’età, in due gruppi.

Pubblicità

Le lezioni si terranno fino a marzo nei locali della parrocchia del Torrione, concessi dal parroco Don Franco Finocchio, per poi tenersi nella nuova sede di Via Monte San Gabriele, 19C- Novara, al momento in fase di ristrutturazione: volontari e imprenditori di origine albanese hanno dato infatti la loro disponibilità e il loro supporto per rimettere a nuovo i locali concessi dal Comune di Novara.

Non è la prima volta che l’associazione URA organizza in città corsi in lingua albanese rivolti a bambini e adulti. Le attività di insegnamento sono infatti iniziate nel 2018 con l’obiettivo di far conoscere la lingua albanese ai bambini nati in Italia per permettere loro di comunicare più facilmente con i nonni e i familiari in Albania, per consentire loro di conoscere le proprie radici culturali e per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Infine, il presidente Canaj ha ringraziato l’ex Console albanese, tutti i partecipanti e invitato anche i cittadini italiani che volessero iscriversi, a partecipare per conoscere la cultura e la lingua albanese. Ha infine ringraziato gli insegnanti per la disponibilità di tempo e anche i volontari che stanno lavorando per l’apertura della sede ufficiale dell’Associazione URA.

Per informazioni e iscrizioni: Blerina Lika – 3286574294

Pubblicità