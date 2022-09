Sabato 17 settembre alle ore 19 la Biblioteca G. Di Vittorio di Noicàttaro ospita Tom Kuka, vincitore del Premio dell’Unione Europea per la Letteratura 2021.



L’evento

Sabato 17 settembre alle ore 19.00, la Biblioteca G. Di Vittorio di Noicattaro ospita Tom Kuka, uno degli autori più interessanti dell’attuale panorama letterario albanese, per la discussione dei suoi due libri tradotti in italiano: L’Ora del male e Flama. Lo scrittore, nel 2021, si è aggiudicato il prestigioso Premio dell’Unione Europea per la Letteratura.

L’evento, creato in collaborazione con Le Aquile di seta di Bari, l’ Associazione di donne albanesi che si occupa di promozione sociale e culturale, atta a tutelare e valorizzare la storia e il passato della Diaspora albanese in Italia e per questo molto attiva sul territorio, vedrà la partecipazione dell’assessore allo Sviluppo Territoriale Germana Pignatelli e della prof.ssa Vittoria Bosna dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. L’autore dialogherà, inoltre, con Anna Lattanzi, critica letteraria e collaboratrice di Albania letteraria.

I libri

La storia che anima L’Ora del male, vuol far conoscere le radici, le leggende, l’importanza del canto e i miti albanesi. Ambientata nell’Albania di due secoli fa, il suo indiscusso protagonista è Sali Kamati, erede di un nobile casato, costretto a riscattare il sangue del fratello ucciso per difendere il proprio onore. Ma l’Ora, una figura dal doppio volto, ha in serbo per lui un destino completamente diverso: l’arrivo di Tusha, la “merla di montagna”, porterà scompiglio, ossessione, vergogna e maldicenza che si diffonderanno come un morbo. L’Ora del male è un romanzo pervaso da atmosfere magiche, i cui personaggi devono confrontarsi con i propri demoni. Non è un libro storico, bensì un’epopea eroica (e una storia d’amore) che unisce toni cupi e delicate sfumature liriche, restituendo al lettore un affresco dell’animo umano nelle sue pieghe più insondabili e nascoste.

In Flama, sullo sfondo di una Tirana afflitta dal male, in un’epoca a noi lontana, la penna evocativa di Tom Kuka ricostruisce perfettamente una moderna Sodoma. La città è colpita da strani e inspiegabili avvenimenti: un’invasione di topi tormenta gli abitanti, tante persone muoiono per il male o per il vizio e qualcuno uccide. A perire, per mano di uno sconosciuto assassino, è una donna affetta da nanismo che pratica la caffeomanzia. Perché in una situazione già tanto drammatica, qualcuno ha pensato di compiere un delitto? Flama è un libro caratterizzato da quella che si definisce la “completezza di narrazione”: eventi inspiegabili, un omicidio, un ispettore sobriamente carismatico e poi la tazzina, la bimba, Tom Kuka, il peccato, il vizio, il male, il mito e i colpi di scena.

L’autore

Tom Kuka è lo pseudonimo di Enkel Demi, celebre scrittore, giornalista e conduttore radiofonico albanese. Attualmente, in Albania, è tra gli autori più letti. In Italia, hanno parlato di Tom Kuka il Corriere della sera, La Repubblica, Il manifesto, Osservatorio Balcani Caucaso e tutti i maggiori magazine dedicati ai libri. È stato ospite della trasmissione Fahrenheit di Rai Radio 3, coinvolto in diverse trasmissioni culturali trasmesse in RAI, ospite di Rainews, di Rai Cultura e di Rai Play Books e invitato in tutte le manifestazioni librarie italiane, dal Salone del libro di Torino, a Più libri più liberi, Book Pride e a eventi Salone Off. La sua prima pubblicazione tradotta in italiano, L’Ora del male (Besa Muci, marzo 2021) ha trovato larghi consensi tra la critica e i lettori. Flama (Besa Muci, maggio 2022), è il libro vincitore del Premio dell’Unione Europea 2021 e nonostante la sua giovane vita è già ampiamente apprezzato dalla critica italiana.

L’appuntamento con l’autore è sabato 17 settembre alle ore 19 nella Biblioteca G. Di Vittorio di Noicàttaro. Ingresso gratuito.