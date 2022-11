La rassegna Orizzonte Europa. Cineteca, relazioni e conferenze per una Europa dei giovani -a cura dell’Associazione Culturale La Nottola di Minerva con il sostegno dello sportello Europe Direct di Firenze- presenta una serie di incontri su temi centrali dei valori e delle politiche dell’Unione Europea, con il coinvolgimento di esperti a livello nazionale e internazionale.

Una lettura trasversale delle tematiche e delle strategie culturali dell’Europa, affrontate con linguaggi diversi: dibattiti, presentazione di libri e proiezioni di film e documentari, per avvicinare anche i più giovani alla dimensione culturale Europea.

Ultimo incontro è dedicato al tema di diritto e uguaglianza e vede come paese protagonista Albania.

Giovedì 17 novembre 2022

ore 20.30

BIBLIOTECA DELLE OBLATE – Via dell’Oriuolo, 24 Firenze

Diritto e uguaglianza

Talk Show con Ledia Mirakaj e Denata Ndreca

Ledia Mirakaj (Albania1972), addetto culturale presso l’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma “la Sapienza”, avvocato del Foro di Roma, occupandosi di diritti degli immigrati. Ha curato e diretto un mensile in lingua albanese, programmi radiofonici e tv per stranieri, e collaborato con Formez PA.

Dal 2012 lavora per il Ministero della Cultura albanese, come direttore generale del dipartimento giuridico e risorse umane.

Nel 2016 viene inviata in missione diplomatica presso l’Ambasciata di Roma come responsabile della cultura e della diaspora.

Denata Ndreca (Scutari 1976),è poetessa, giornalista, traduttrice, pedagogista. Laureata in Scienze della Formazione – Pedagogia. Lascia l’Albania nel 1999, e nel 2000 si stabilisce definitivamente a Firenze, città dove ancora vive e scrive. È autrice di tanti libri di poesia e testi per bambini. Collabora con vari quotidiani nazionali e internazionali, tra i quali anche Albania News. Si occupa di diritti umani.

Segue proiezione del film Open Door di Florenc Papas – Albania, Kosovo, Italia, Macedonia del Nord, 2019

Rudina, una donna di mezza età, parte per un lungo viaggio in macchina con il figlioletto di cinque anni e la sorella Elma, incinta e single, per recarsi nel lontano villaggio albanese in cui sono cresciute. Il piano di Rudina è quello di vedere il severo e tradizionale padre per poi tornare a casa prima che faccia buio. Lungo il viaggio, Elma propone l’idea di arruolare un ex compagno di classe per fargli recitare la parte di suo marito.